Джо Байден отправился на каникулы с семьей

Президент Джо Байден прибыл в Южную Каролину в среду, чтобы начать, как минимум семидневный отпуск с членами своей семьи. Джо и Джилл Байден планируют отдыхать на острове Киава, известном своим частным пляжем и гольф-курортом.

Байден в сопровождении первой леди выехал кортежем из Белого дома на объединенную базу Эндрюс за пределами столицы, где был готов борт Air Force One, чтобы доставить их на объединенную базу Чарльстон.

Байдена высадили в частном доме в закрытом поселке рядом с полем для гольфа на острове. В Air Force One к первой паре присоединились сын Байдена Хантер, невестка Мелисса Коэн и внук Бо.

Планы Байдена на отпуск на 2021 год были нарушены законодательным календарем Вашингтона, всплеском случаев заболевания COVID-19 и хаотичным выводом американских войск из Афганистана.

Белый дом в прошлом подчеркивал, что президент никогда по-настоящему не освобождается от служебных обязанностей и что он будет продолжать консультироваться с помощниками и проводить свои ежедневные брифинги по национальной безопасности независимо от своего местонахождения.

Летние каникулы – президентская традиция. Джордж Буш-младший часто проводил август, расчищая кусты при 100-градусной жаре, от которой пекло его ранчо в центре Техаса.

Барак Обама работал над своей игрой в гольф на острове Мартас-Винъярд в Массачусетсе. Дональд Трамп проводил время у себя дома в своем частном гольф-клубе в центре Нью-Джерси.