Агрономы объяснили, почему желтеют листья огурцов
Если у огурцов начинают желтеть листья, это означает, что растению чего-то не хватает. Нужно найти причину, иначе есть риск потерять весь урожай.
Пожелтение листьев может быть связано как с избытком влаги, так и с ее недостатком. В жару растения нужно поливать ежедневно, в прохладную погоду – трижды в неделю.
Еще одна причина – недостаток света. В этом случае желтеют и постепенно отмирают нижние листья, до которых не достают солнечные лучи. Это не причина для беспокойства.
Причиной пожелтения листьев могут быть болезни, в первую очередь грибковые. Они развиваются при резких перепадах температур, поэтому огурцы нужно внимательно осматривать.
Вредители вроде паутинного клеща или белокрылки тоже могут спровоцировать желтизну на листьях. С ними можно бороться специальными препаратами или народными средствами.
Листья часто желтеют в теплице из-за солнечного ожога. На них образуется конденсат, который работает, как лупа.
Повреждение корней – тоже причина пожелтения. Рыхлить землю под огурцами нужно очень аккуратно, чтобы не зацепить корневую систему.
Нехватка микроэлементов также заставляет листья желтеть. Лучший способ борьбы с такой проблемой – своевременное внесение подкормок.
Опубликовано: Светлана Репина
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Агрономы объяснили, почему желтеют листья огурцов
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