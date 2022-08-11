Садоводы напомнили, какой уход нужен цветам в августе

В августе многие растения еще продолжают цвести. Это самое подходящее время, чтобы продлить их цветение и подготовить к зимовке.

В последний месяц лета стоит внести подкормки, которые укрепят растения, поспособствуют вызреванию почек, повысят устойчивость к морозам.

Удобрения с калием и фосфором нужно вносить под все цветы. Для этой цели можно использовать суперфосфат, хлористый калий. 

На влажную почву подкормки можно просто рассыпать, слегка разрыхлив грунт. Если погода сухая, нужно приготовить раствор с водой. 

Аналогичные подкормки подойдут для растений, которые расцветают осенью, например, хризантем. Розу также следует подкармливать фосфором и калием.

Гладиолусы, георгины и прочие корневищные растения нужно подкормить составом из 2 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. сульфата калия, разведенных в 10 л воды.

Август – подходящий период для деления и пересадки многолетников. Это нужно делать раз в 3-5 лет ля пышного цветения.

Растения выкапывают, разрезают, оставив на каждой деленке 3-5 почек и корни. Затем их сажают в удобренный грунт, поливают и мульчируют почву.

Декоративные кустарники в августе размножают черенками. Для этого нарезают черенки, удаляют нижние листья, наносят Корневин на концы побегов и сажают в теплице. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 