Агрономы объяснили, чем подкармливать огурцы в августе
В августе плодоношение огурцов постепенно снижается. Но правильное внесение подкормок может продлить срок формирования плодов и увеличить урожай.
К концу лета огурцы ослабевают, теряют иммунитет. Нередко растения болеют, и все это приводит к уменьшению урожая.
В это время огурцам уже практически не нужен азот, зато необходимы фосфор и калий. В августе рекомендуется провести три подкормки.
В первой половине месяца в почву вносится суперфосфат. 20 г вещества разводят в 10 л воды. Можно предварительно замочить препарат горячей водой.
Вторая подкормка проводится с помощью сульфата калия. В ведре воды растворяется 1 ст.л. вещества, на каждый куст уходит по 1 л раствора.
Через неделю проводится третья подкормка сульфатом калия и суперфосфатом. В качестве альтернативы можно использовать древесную золу в сухом виде или в виде настоя.
Составы можно использовать для опрыскивания или вносить непосредственно в грунт. Первый вариант актуален для сильно ослабленных растений.
Можно также чередовать внекорневые подкормки и внесение удобрений под корень растений.
Такие подкормки помогут поддержать огурцы, придать им сил для длительного плодоношения до самых холодов.
Опубликовано: Светлана Репина
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