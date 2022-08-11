Агрономы объяснили, чем подкармливать огурцы в августе

В августе плодоношение огурцов постепенно снижается. Но правильное внесение подкормок может продлить срок формирования плодов и увеличить урожай.

К концу лета огурцы ослабевают, теряют иммунитет. Нередко растения болеют, и все это приводит к уменьшению урожая.

В это время огурцам уже практически не нужен азот, зато необходимы фосфор и калий. В августе рекомендуется провести три подкормки.

В первой половине месяца в почву вносится суперфосфат. 20 г вещества разводят в 10 л воды. Можно предварительно замочить препарат горячей водой.

Вторая подкормка проводится с помощью сульфата калия. В ведре воды растворяется 1 ст.л. вещества, на каждый куст уходит по 1 л раствора.

Через неделю проводится третья подкормка сульфатом калия и суперфосфатом. В качестве альтернативы можно использовать древесную золу в сухом виде или в виде настоя.

Составы можно использовать для опрыскивания или вносить непосредственно в грунт. Первый вариант актуален для сильно ослабленных растений.

Можно также чередовать внекорневые подкормки и внесение удобрений под корень растений.

Такие подкормки помогут поддержать огурцы, придать им сил для длительного плодоношения до самых холодов.