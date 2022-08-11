Фермеры рассказали, почему скручиваются листья томатов и что с этим делать
Листья на томатах могут скручиваться и в теплице, и в открытом грунте. Существует несколько причин такого явления.
Если листья томатов скручиваются вверх вдоль своей оси, скорее всего, растению не хватает влаги. В этом случае достаточно отрегулировать режим полива, чтобы решить проблему.
Закручивание листьев вниз обычно указывает на избыточное увлажнение. В такой ситуации полив нужно сократить, особенно в дождливую погоду.
Если листья помидоров скрутили практически сразу после высадки рассады, это означает, что корни растений были повреждены.
Когда листья скручиваются, а стебли утолщаются, можно предположить избыток азота. В таком случае нужно хорошо пролить грядки водой и внести золу, а также фосфорно-калийную подкормку.
Листья томатов превращаются в трубочку из-за нехватки фосфора. На листовых пластинах проявляется фиолетовый или серый оттенок. Бороться с такой напастью помогает двойной суперфосфат.
Внутрь листья скручиваются при избытке цинка. Если скручивание наблюдается только в верхней части куста, то ему не хватает бора, серы, меди. При дефиците калия кончики листьев загибаются вниз.
Скручивание листьев бывает проявлением заболеваний. В этом случае появляются некоторые дополнительные признаки поражения. Такие растения нужно удалять с грядок и сжигать.
Опубликовано: Светлана Репина
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