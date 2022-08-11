Фермеры рассказали, почему скручиваются листья томатов и что с этим делать

Листья на томатах могут скручиваться и в теплице, и в открытом грунте. Существует несколько причин такого явления.

Если листья томатов скручиваются вверх вдоль своей оси, скорее всего, растению не хватает влаги. В этом случае достаточно отрегулировать режим полива, чтобы решить проблему.

Закручивание листьев вниз обычно указывает на избыточное увлажнение. В такой ситуации полив нужно сократить, особенно в дождливую погоду.

Если листья помидоров скрутили практически сразу после высадки рассады, это означает, что корни растений были повреждены.

Когда листья скручиваются, а стебли утолщаются, можно предположить избыток азота. В таком случае нужно хорошо пролить грядки водой и внести золу, а также фосфорно-калийную подкормку.

Листья томатов превращаются в трубочку из-за нехватки фосфора. На листовых пластинах проявляется фиолетовый или серый оттенок. Бороться с такой напастью помогает двойной суперфосфат.

Внутрь листья скручиваются при избытке цинка. Если скручивание наблюдается только в верхней части куста, то ему не хватает бора, серы, меди. При дефиците калия кончики листьев загибаются вниз.

Скручивание листьев бывает проявлением заболеваний. В этом случае появляются некоторые дополнительные признаки поражения. Такие растения нужно удалять с грядок и сжигать.