Фермеры раскрыли секреты подкормки томатов в августе для сладости плодов

Вкус томатов напрямую зависит от их питания. При недостатке определенных веществ плоды становятся водянистыми и невкусными.

На сладость и сахаристость помидоров влияют калий и фосфор. Особенно важно их достаточное количество в августе.

Калий не просто улучшает вкусовые качества томатов, но и укрепляет иммунитет растений. Это позволяет защитить их от болезней, а также увеличить срок хранения плодов.

Фосфор активизирует выработку крахмала. Благодаря этому элементу помидоры становятся слаще, а при его дефиците теряют вкус.

Обеспечить растениям поступление фосфора и калия в достаточном количестве и в форме, которую они легко усваивают, помогает обычная древесная зола.

Для приготовления раствора в ведро с горячей водой нужно добавить 5 стаканов золы, хорошо размешать и настоять 1-2 дня. После этого настой разводится водой в соотношении 1:5.

Подкормка вносится под корень, на один куст уходит 2 л настоя. Лучше всего использовать золу, полученную при сжигании картофельной ботвы, побегов винограда, стеблей гречихи или подсолнечника.

В августе можно раз в неделю опрыскивать грунт вокруг кустов содовым раствором. Для его приготовления 1 ч.л. пищевой соды нужно растворить в ведре теплой воды.