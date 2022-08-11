В Германии отмечается самый низкий за последние годы урожай черноплодной рябины

Сбор урожая аронии начался на полях Саксонии и после рекордного 2021 года он будет «очень слабым, катастрофическим», заявил Йорг Хольцмюллер, управляющий директор немецкого Aronia Original Dresden в четверг.

«Мы предполагаем, что он составит от пяти до десяти процентов урожая предыдущего года», - добавил эксперт. Это связано не столько с жарой и засухой, сколько с ветром, который также иссушает почву. Многие растения полностью засохли.

Член семейства розовых, плод, известный как черноплодная рябина, выращивается на 400 акрах по всей стране.

«Это самая большая площадь в Германии после Бранденбурга», — сказал Хольцмюллер, чья компания в обеих федеральных землях закупает фрукты для переработки. По его оценкам, в 2021 году их собрали от 900 до 1000 тонн, что вдвое больше ягод с гектара, чем обычно.

«На этот раз, если повезет, мы соберем всего до 80–90 тонн», - отметил эксперт.

Единственное утешение, «то, что есть, отличного качества», рассказал Хольцмюллер.

«Ягоды сладкие и полностью созревшие. Худший сезон после хорошего года — это нормально, но это уже экстрим», - отметил он.

Черноплодной рябине приписывают свойства плодов укрепляющих здоровье и обладающих противовирусным действием. Они богаты витаминами А, С и К. Из-за вяжущего вкуса ягоды, как правило, едят в обработанном виде, особенно в виде сока, или сушат для мюслей на завтрак.