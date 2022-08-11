В России выявлен гибрид штаммов COVID-19 - «российский дельтакрон»

Вирусолог Дмитрий Прусс заявил РБК, что ученым удалось выявить гибрид штаммов коронавируса присущий только России.

Новый гибрид штаммов COVID-19 «омикрон» и «дельта» был выявлен в РФ, отметил вирусолог.

Его назвали «российский дельтакрон»  и, по словам ученого, гибрид удалось выявить в последних загрузках геномных сведений из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что такой гибрид удалось выявить только в России.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


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