В России выявлен гибрид штаммов COVID-19 - «российский дельтакрон»
Вирусолог Дмитрий Прусс заявил РБК, что ученым удалось выявить гибрид штаммов коронавируса присущий только России.
Новый гибрид штаммов COVID-19 «омикрон» и «дельта» был выявлен в РФ, отметил вирусолог.
Его назвали «российский дельтакрон» и, по словам ученого, гибрид удалось выявить в последних загрузках геномных сведений из Санкт-Петербурга.
Отмечается, что такой гибрид удалось выявить только в России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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