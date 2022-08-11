От звезды «Великолепного века» Бурака Озчивита со скандалом ушла беременная жена

В семействе актеров, за жизнью которых следят мировые и турецкие СМИ, как выяснилось, далеко не все гладко.

Совсем недавно Бурак и его жена Фахрие объявили, что ждут второго ребенка. У пары уже есть 3-летний сын Каран, который уже зарабатывает, снимаясь в рекламах. Не успели поклонники порадоваться за 37-летнего актера и его супругу, как последовали невеселые новости.

В частности, местные СМИ распространили новость о ссоре Эвджен с матерью Озчивита. Якобы артистка разругалась со свекровью так, что разозлила Бурака. «Хватит, Фахрие!» — так, по словам очевидца, актер пытался урезонить жену.

Супруга актера такого обращения выдержать не смогла и выскочила из дома. Но, как только начали распространяться слухи о ссоре, звезда «Великолепного века» поспешил их опровергнуть. Он опубликовал фото с Фахрие, где оба выглядят счастливыми.

«Больше никакого негатива. Оставьте нас в покое, всем любви», — цитирует подпись под снимком СтарХит.

Фолловеры Озчивита предполагают: многим трудно смириться с тем, что в жизни их кумира абсолютный штиль. Фахрие все-таки сумела заполучить первого красавца Турции, хотя сама не может похвастаться такой успешной карьерой, как у него.

А Бурак, к слову, заработанные гонорары тратит на то, чтобы осчастливить избранницу. К примеру, этим летом он купил любимой дом и сделал заказ на джип Porsche, который выпустят в будущем году.