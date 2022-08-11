Бил Гейтс рассказал на что он выделит 20 миллиардов долларов

Бил Гейтс заявил, что переведет 20 миллиардов долларов Фонду Билла и Мелинды Гейтс, который он основал вместе со своей бывшей женой Мелиндой Френч Гейтс в 2000 году, за счет чего они станут самыми влиятельными филантропами в мире.

Биллу Гейтсу было чем заняться в свободное время.

Он был 34-летним миллиардером и генеральным директором Microsoft. Если вы знаете старую пословицу о том, работают ли люди, чтобы жить, или живут, чтобы работать, Гейтс твердо придерживался принципа “жить, чтобы работать”.

Он не был женат (у него была девушка, но это другое дело, как скажет вам большинство женатых людей). Он никогда не брал отпусков.

Итак, не было ничего необычного в том, что в 1991 году, когда Четвертое июля приходилось на четверг, план Гейтса состоял в том, чтобы работать в пятницу, 5 июля. Четырехдневные выходные были не его конек.

Но потом его мать продолжала доставать его. Она и его отец, Билл Гейтс-старший, обедали с группой друзей на канале Худ в Вашингтоне, и среди гостей должен был быть Уоррен Баффет.

В конце концов, она убедила меня пойти. Я согласился остаться не более чем на два часа, прежде чем вернуться к работе в Microsoft.

Это было началом прекрасной дружбы - украсть реплику из "Касабланки". И в течение трех десятилетий, прошедших с тех пор, Гейтс описывал это как одну из самых счастливых встреч в своей жизни.

Многомиллиардные финансовые решения, которые он недавно принял, являются прямым результатом.

В прошлом месяце Гейтс объявил, что выделит дополнительные 20 миллиардов долларов Фонду Билла и Мелинды Гейтс, который он основал вместе со своей бывшей женой Мелиндой Френч Гейтс в 2000 году.

Пожертвования означают, что Билл Гейтс и Мелинда Френч Гейтс в настоящее время являются крупнейшими филантропами в истории, пожертвовав на благотворительность 55 миллиардов долларов, по сравнению с Баффетом, вторым в списке с 48 миллиардами долларов.

После смерти своей матери Гейтс учредил фонд стоимостью 100 миллионов долларов для своего отца, чтобы тот управлял им после ее смерти.