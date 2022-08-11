Киев предложил ввести санкции против Михалкова, Аллегровой и Кипелова

Всего в перечень новых кандидатов на международные санкции включены 362 россиянина, поддерживающих политику РФ.

На сайте Национального агентства Украины по предотвращению коррупции опубликовано заявление, в котором говорится, что НАПК добавило в перечень кандидатов на международные санкции еще 362 человека, которые поддерживают политику РФ.

Как уточняет Рамблер, это 22-й перечень, направленный ведомством в МИД, офис генпрокурора и СБУ для реализации мер привлечения к уголовной ответственности и блокировки активов с дальнейшим их взысканием в пользу Украины.

В агентстве отметили: в новый список вошли режиссер Никита Михалков, историк Феликс Разумовский, певица Ирина Аллегрова, рок-музыканты Александр Иванов и Валерий Кипелов.

В этот перечень также включен и глава Российского Красного Креста Павел Савчук.

Всего, по данным ведомства, в "черных" списках Украины сегодня находятся без малого 20 тысяч физических и 4 тысячи юридических лиц.