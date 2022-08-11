Высокий спрос на дрова в Германии взвинтил цены на них

Спрос на дрова высок по всей стране, поэтому цены сейчас растут, повышение образовалось из-за сочетания мер предосторожности и паники по поводу высоких цен на газ, заявил Клаус Эгли.

Председатель Федеральной ассоциации по торговле дровами и производству дров Клаус Эгли привел пример из Нижней Саксонии.

Поставщик дров Rene Friedrich из Ганновера долгое время не мог принимать заказы из-за высокого спроса. Уведомление на его веб-сайте гласит: «Заказ стоп», поставка в этом году больше не ожидается, говорится там.

«Я не испытывал ничего подобного за 15 лет», — сказал владелец фирмы, ему и его компании Brennholz-Friedrich предстоит обработать более тысячи заказов.

Рост цен на газ также оказывает влияние на рынок дров. По словам Эгли, цены вырастут примерно на 50 процентов и, вероятно, зимой вырастут еще больше.

Единственная хорошая новость в том, что в следующем году спрос на дрова может снова упасть, поскольку в настоящее время дров закупается гораздо больше, чем необходимо.

По данным ассоциации, цены на древесину по-прежнему ниже, чем на газ.