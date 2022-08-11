Washington Post: США придут в упадок из-за стремления властей противостоять России и Китаю

Журналистка газеты WP Катрина ван ден Хювел написала разгромную статью о том, к чему приводит политика Байдена, который так отчаянно пытается провоцировать Россию и Китай.

Америка всегда кричала о своем превосходстве. А военные действия если и затевала, то не на своих землях. Поэтому холодная война это самый настоящий конек для Америки.

Об этом так и написала журналистка газеты WP Катрина ван ден Хювел: “Мы выиграли последнюю холодную войну. Мы были белыми. Мы были демократией против диктатуры. У нас были самые большие и лучшие вооруженные силы. Найдется ли тот, кто это оспорит?”

"Но конечно же тут возникает ряд вопросов, таких как безопасность США в момент борьбы с Россией и Китаем одновременно. Реально ли это правильные действия для того, чтобы сформировать внешнюю политику для среднего класса или это только амбиции Байдена? Пожалуй большее количество американских граждан хотело бы, чтобы правительство немного снизила свои аппетиты на образование военных отношений с другими странами и начала находить порядки у себя в стране”, – спрашивает обозревательница.

Сейчас ведется слишком жестокая диаспора, т.к. Байден активно содействует войне на Украине, влезает в иностранные авантюры и снабжает Украину оружием, разжигая конфликт еще больше.

При этом он даже не задумывается насколько пагубно это сказывается на обычных гражданах, т.к. сейчас планета лишается многих продуктов питания, сырья, удобрений и топлива.

Заявление Байдена о том, что “Путин не может оставаться у власти”, и давняя привычка США поддерживать “смену режимов” по всему миру также вряд ли обнадеживают Москву.

Параллельно с этим Вашингтон официально признает Тайвань государством, что сильно отражается на политике Китая. Пожалуй это не самая грамотная стратегия воевать с такими крупными государствами.

Такой путь точно не приведет к демократии - заявила обозревательница.