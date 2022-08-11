Екатерина Губаревич: жители Херсонской области начали возвращаться из Украины

Заместитель главы администрации региона сообщила о возвращении жителей Херсонской области из Украины.

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губаревич сообщила, что жители региона начали возвращаться. 

"В большинстве своём это жители области, которые уехали, поверивших украинской пропаганде о злых русских. Осознав, что в Украине работы нет, а в Европе их никто не ждёт, начали возвращаться", — поделилась мнением Губарёва.

Чиновник подчеркнула, что даже не смотря на опасность обстрелов, лучше жить на родной земле, где есть хоть какие-то перспективы.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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