ПОЛИТЭКСПЕРТ: Ярмольник объяснил, почему уехал из России

Известный актёр Леонид Ярмольник поведал о том, когда вернется в родное государство. Артист уверяет, что прибудет в Москву уже к концу августа.

Популярный в России актёр Леонид Ярмольник рассказал о том, когда планирует вернуться на родину. Знаменитость обещает появиться в РФ в конце августа.

В настоящее время звезда отечественного экрана находится на территории Латвии. Ярмольник устроил себе летний отдых в компании с любимыми внуками.

Ярмольник дал комментарии по поводу своего нахождения в латвийском курортном городке и возвращения в родное государство.

Должен признаться, что я сейчас не в Москве. Вернусь ближе к учебному году, внук пойдет в школу. Пока отдыхаю в Юрмале.

На днях журналист Михаил Шахназаров резко высказался о Лениде Ярмольнике и его приятеле, юмористе Геннадии Хазанове.

Шахназаров рассказал, что его знакомые из Юрмалы видят отечественных звёзд вместе. Публицист также утверждает, что обоих артистов наблюдали в обществе известных личностей, осудивших проведение спецоперации РФ в Украине.

Хазанов в Латвии - в Юрмале. Не знает, вернется или нет. Говорит, что просто театр не работает. Его видят там мои друзья вместе с Ярмольником. Они все там. Их видели в компании тех, кто считает наш режим мордороватым.

Шахназаров убеждён, что таким образом Ярмольник и Хазанов обозначили свою позицию.