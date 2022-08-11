Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», вновь накачал свои бицепсы и изуродовал лицо

Несколько лет назад он измучил тело инъекциями, чтобы добиться резкого увеличения бицепсов и привлечь к себе внимание.

Кирилл Терешин прославился в России после того, как стал вводить в свои руки специальные вещества, напоминает СтарХит. Но однажды принял очень большой объем препарата, который оказался дешевым вазелином, а не синтолом, и за это едва не расплатился ампутацией рук.

Чтобы спасти качка от фатальных последствий, хирурги провели операцию, после которой руки Кирилла заметно сдулись.

Однако за два года 26-летний мужчина вернул «Базуки» на место, к тому же Кирилл взялся за улучшение лица: он увеличил губы, скулы, а также вытянул подбородок до нереальных размеров.

Если общественность новая внешность молодого человека пугает, сам же Терешин рад переменам. «Потихоньку превращаюсь в инопланетянина. Была моя трансформация лица, вторая - это просто идеально. Подбородок, нижняя челюсть, скулы, губы, нос, лоб - да, детка», — явно восхищается собой парень.

При этом публика считает, что молодому человеку нужно проконсультироваться у специалистов - и не у косметологов, а у психиатров. «Человеку нужна помощь. Как можно себя уродовать?». «Ты ничему не научился после введения в тело неизвестных веществ. Ты разрушаешь его», — пишут пользователи Сети.