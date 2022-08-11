Милош Бикович похвастался новой возлюбленной, выложив совместное фото в соцсетях: настоящая красавица

Сербский актёр Милош Бикович, широко известный в России, встречается с новой девушкой. Совместный с ней снимок артист выложил в сеть.

Влюблённые отправились в отпуск на Бали. Молодые люди намерены жить вместе.

Актер из Сербии Милош Бикович, активно снимающийся в российском кино, назвал имя своей новой девушки. Фото с ней артист выложил в социальных сетях.

В 2021 году звезда экрана встречался с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной. Спортсменка заявляла тогда, что устала от эгоизма возлюбленного.

В настоящее время актер счастлив вместе с Иваной Малич, юристом из Черногории. Влюбленные с удовольствием отдыхают вместе на Бали, откуда Бикович и поделился снимком со своей с красавицей спутницей.

На кадре пара запечатлена в одном из местных кафе, где Милош и Ивана собираются выпить по чашечке кофе. Артист также поспешил похвастаться, что является сторонником ЗОЖ.

Примечательно, что молодые люди серьезно настроены на продолжение отношений. После совместного отпуска возлюбленные намерены поселиться в новом доме, который построен Биковичем в пригороде Белграда.

Фанаты актёра ожидают объявления о помолвке.

К слову, Милош Бикович известен российскому зрителю по ролям в таких отечественных картинах, как "Холоп", "The тёлки", "Лёд", "Отель Элеон" и многих других.