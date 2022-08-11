Милош Бикович похвастался новой возлюбленной, выложив совместное фото в соцсетях: настоящая красавица
Сербский актёр Милош Бикович, широко известный в России, встречается с новой девушкой. Совместный с ней снимок артист выложил в сеть.
Влюблённые отправились в отпуск на Бали. Молодые люди намерены жить вместе.
Актер из Сербии Милош Бикович, активно снимающийся в российском кино, назвал имя своей новой девушки. Фото с ней артист выложил в социальных сетях.
В 2021 году звезда экрана встречался с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной. Спортсменка заявляла тогда, что устала от эгоизма возлюбленного.
В настоящее время актер счастлив вместе с Иваной Малич, юристом из Черногории. Влюбленные с удовольствием отдыхают вместе на Бали, откуда Бикович и поделился снимком со своей с красавицей спутницей.
На кадре пара запечатлена в одном из местных кафе, где Милош и Ивана собираются выпить по чашечке кофе. Артист также поспешил похвастаться, что является сторонником ЗОЖ.
Примечательно, что молодые люди серьезно настроены на продолжение отношений. После совместного отпуска возлюбленные намерены поселиться в новом доме, который построен Биковичем в пригороде Белграда.
Фанаты актёра ожидают объявления о помолвке.
К слову, Милош Бикович известен российскому зрителю по ролям в таких отечественных картинах, как "Холоп", "The тёлки", "Лёд", "Отель Элеон" и многих других.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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