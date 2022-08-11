Андрей Белоусов: скоро в НАТО будут считать применение ядерного оружия вполне оправданным действием

Заместитель главы делегации России на конференции по нераспространению ядерного оружия поделился мнением о возможном развитии ситуации.

Андрей Белоусов заместитель главы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) поделился мнением о том, что в самом ближайшем будущем можно ожидать ситуации, когда в странах НАТО применение ядерного оружия будут считать вполне оправданным.

"ДНЯО необходимо проанализировать эту ситуацию и её последствия. Остаётся не совсем понятным статус неядерных государств, входящих в альянс, но имеющих на своей территории американское ядерное оружие. Каким образом они будут реализовывать свои обязательства по ДНЯО в такой ситуации?", - задаётся вопросом Белоусов.

Чиновник подчеркнул, что Россия неоднократно пыталась снизить уровень напряжённости с США и сделать обстановку в Европе более стабильной. Однако ни Вашингтон, ни его союзники ответных шагов не предприняли.