Андрей Белоусов: скоро в НАТО будут считать применение ядерного оружия вполне оправданным действием
Заместитель главы делегации России на конференции по нераспространению ядерного оружия поделился мнением о возможном развитии ситуации.
Андрей Белоусов заместитель главы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) поделился мнением о том, что в самом ближайшем будущем можно ожидать ситуации, когда в странах НАТО применение ядерного оружия будут считать вполне оправданным.
"ДНЯО необходимо проанализировать эту ситуацию и её последствия. Остаётся не совсем понятным статус неядерных государств, входящих в альянс, но имеющих на своей территории американское ядерное оружие. Каким образом они будут реализовывать свои обязательства по ДНЯО в такой ситуации?", - задаётся вопросом Белоусов.
Чиновник подчеркнул, что Россия неоднократно пыталась снизить уровень напряжённости с США и сделать обстановку в Европе более стабильной. Однако ни Вашингтон, ни его союзники ответных шагов не предприняли.
Опубликовано: Максим Алексеев
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