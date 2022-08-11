Самые опасные вредители сада и огорода: Способы борьбы с ними

Каждой хозяйке хочется видеть свой сад или огород ухоженным. К сожалению, на пути к этому могут стать всякого рода вредители, которые портят урожай и внешний вид растений.

- Тля. Её можно встретить, как в саду, так и в огороде. Это насекомое питается соком из листьев растений, а также не успевших окрепнуть побегов. Вместе с тем, она отравляет растение своим ядом, что ведёт к его гибели.

Чтобы защитить свой участок от этого вредителя, стоит высаживать рядом с растениями, культуры, способные выделять фитонциды. К их числу относится горчица, мята, лаванда, мелиса и не только.

Также поможет опрыскивание отварами из чистотела, табака, полыни, горького перца и пижмы.

- Колорадский жук. Опасен тем, что поедает листья на картошке, помидорах, баклажанах и перце.

Бороться с таким вредителем можно вручную, собирая насекомое с растений, после чего обрабатывая их настоем из жидкого мыла, мелко нарубленной ботвы полыни и древесной золы. Которые предварительно заливаются горячей водой и настаиваются в течении нескольких суток.

- Капустянка или медведка обыкновенная. Это земляной вредитель, способный нанести необратимый вред корням растений и зачастую картофелю.

Чтобы бороться с ним, следует прорыхлять землю, каждую весну и лето на глубину не менее 15-ти см.

- Слизни. Они вредят абсолютно все растения, заползая в плоды и корнеплоды, а также повреждая рассаду.

Избавится от такого вида вредителей, можно, уменьшив уровень влажности на участке, так как они его очень любят. Для этих целей нужно установить хороший дренаж. Так же решить проблему, можно с помощью регулярной прополки земли.

Блошки. Они способны нанести вред редьке, капусте, редиске и репе, прогрызая углубления в листьях и плодах растений.

Избавиться от блошек поможет настой, приготовленный из листьев помидора, ложки мыла и зубчика измельчённого чеснока.

Совка восклицательная. Это насекомое способно нанести вред около 80-ти видам растений из сада и огорода. Опасными считаются самки, так как они откладывают яйца, из которых появляются гусеницы съедающие листья и плоды.

Избавиться от совки можно перекапывая огород поздней осенью. Это способно разрушить её подземные укрытия. Также будет эффективным отвар из ботвы томатов, белены и полыни.

Стоит отметить, что данный список вредителей не является полным.

Помимо них существует ещё множество насекомых, зверьков и моллюсков, способных нанести вред урожаю.