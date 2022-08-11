Самые опасные вредители сада и огорода: Способы борьбы с ними

Каждой хозяйке хочется видеть свой сад или огород ухоженным. К сожалению, на пути к этому могут стать всякого рода вредители, которые портят урожай и внешний вид растений.

- Тля. Её можно встретить, как в саду, так и в огороде. Это насекомое питается соком из листьев растений, а также не успевших окрепнуть побегов. Вместе с тем, она отравляет растение своим ядом, что ведёт к его гибели.

Самые опасные вредители сада и огорода. Способы борьбы с ними

Чтобы защитить свой участок от этого вредителя, стоит высаживать рядом с растениями, культуры, способные выделять фитонциды. К их числу относится горчица, мята, лаванда, мелиса и не только.

Также поможет опрыскивание отварами из чистотела, табака, полыни, горького перца и пижмы.

- Колорадский жук. Опасен тем, что поедает листья на картошке, помидорах, баклажанах и перце.

Самые опасные вредители сада и огорода. Способы борьбы с ними

Бороться с таким вредителем можно вручную, собирая насекомое с растений, после чего обрабатывая их настоем из жидкого мыла, мелко нарубленной ботвы полыни и древесной золы. Которые предварительно заливаются горячей водой и настаиваются в течении нескольких суток.

- Капустянка или медведка обыкновенная. Это земляной вредитель, способный нанести необратимый вред корням растений и зачастую картофелю.

Самые опасные вредители сада и огорода. Способы борьбы с ними

Чтобы бороться с ним, следует прорыхлять землю, каждую весну и лето на глубину не менее 15-ти см.

- Слизни. Они вредят абсолютно все растения, заползая в плоды и корнеплоды, а также повреждая рассаду.

Самые опасные вредители сада и огорода. Способы борьбы с ними

Избавится от такого вида вредителей, можно, уменьшив уровень влажности на участке, так как они его очень любят. Для этих целей нужно установить хороший дренаж. Так же решить проблему, можно с помощью регулярной прополки земли.

Блошки. Они способны нанести вред редьке, капусте, редиске и репе, прогрызая углубления в листьях и плодах растений.

Самые опасные вредители сада и огорода. Способы борьбы с ними

Избавиться от блошек поможет настой, приготовленный из листьев помидора, ложки мыла и зубчика измельчённого чеснока.

Совка восклицательная. Это насекомое способно нанести вред около 80-ти видам растений из сада и огорода. Опасными считаются самки, так как они откладывают яйца, из которых появляются гусеницы съедающие листья и плоды.

Самые опасные вредители сада и огорода. Способы борьбы с ними

Избавиться от совки можно перекапывая огород поздней осенью. Это способно разрушить её подземные укрытия. Также будет эффективным отвар из ботвы томатов, белены и полыни.

Стоит отметить, что данный список вредителей не является полным.

Помимо них существует ещё множество насекомых, зверьков и моллюсков, способных нанести вред урожаю.

Опубликовано: Антон Райт

 

 


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