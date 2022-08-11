Простейший капельный полив для комнатных растений, пять минут, а работает неделю

Для изготовления капельного полива, нам понадобится обычная пластиковая бутылка, шило, деревянный шпажки или спицы.

Размер бутылки нужно выбирать исходя из размера цветка. Чем больше цветок, тем соответственно и больше емкость.

При помощи шила, проделываем в крышке бутылки отверстие.

Проделываем отверстие в крышке при помощи шила

Далее набираем воду в бутылку и устанавливаем ее в горшок с цветком углубив немного в землю.

Устанавливаем емкость в горшок с цветком

Для надежности, чтобы бутылка не перевернулась, фиксируем ее к деревянной шпажке при помощи скотча, изоленты или любого шнурка.

Капельный полив из бутылки своими руками

Вот и все, эффективный капельный полив на скорую руку готов. Я конечно не замерял на сколько хватает литровой бутылки по времени, но по возвращению домой, в некоторых емкостях вода все еще оставалась.

Важно. Для того, чтобы вода из бутылки не выходила очень быстро, дополнительный дырок делать не нужно. Одной, в крышке, вполне достаточно. А вот регулировкой диаметра отверстия, можно увеличивать, либо уменьшать скорость увлажнения земли.