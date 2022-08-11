Простейший капельный полив для комнатных растений, пять минут, а работает неделю
Для изготовления капельного полива, нам понадобится обычная пластиковая бутылка, шило, деревянный шпажки или спицы.
Размер бутылки нужно выбирать исходя из размера цветка. Чем больше цветок, тем соответственно и больше емкость.
При помощи шила, проделываем в крышке бутылки отверстие.
Проделываем отверстие в крышке при помощи шила
Далее набираем воду в бутылку и устанавливаем ее в горшок с цветком углубив немного в землю.
Устанавливаем емкость в горшок с цветком
Для надежности, чтобы бутылка не перевернулась, фиксируем ее к деревянной шпажке при помощи скотча, изоленты или любого шнурка.
Капельный полив из бутылки своими руками
Вот и все, эффективный капельный полив на скорую руку готов. Я конечно не замерял на сколько хватает литровой бутылки по времени, но по возвращению домой, в некоторых емкостях вода все еще оставалась.
Важно. Для того, чтобы вода из бутылки не выходила очень быстро, дополнительный дырок делать не нужно. Одной, в крышке, вполне достаточно. А вот регулировкой диаметра отверстия, можно увеличивать, либо уменьшать скорость увлажнения земли.
Опубликовано: Игнат Ветров
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Клюет ли рыба в дождь: информация от профессиональных рыбаков
Офис Зеленского отказался от планов по контрнаступлению ВСУ на Херсон
Госдеп: США не будут закрывать въезд для граждан России
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин