Особенности летней рыбалки, на что обратить внимание: июнь, июль, август

Летом не так просто поймать рыбу, несмотря на то, что действительно, рыбаков на водоеме огромное количество. Связано это с повышением температуры воздуха и воды, что не очень нравится рыбам.

Самым интересным периодом ловли рыбы является переводный период от весны к лету, то есть в мае-июне. Как правило, в это время вода начинает прогреваться, но она пока еще не такая теплая.

В это время года можно использовать спиннинг, и, как правило, на удочку попадаются хищные рыбы. Леща можно поймать, но только в том случае если место прикормлено.

Особенно хорошо в этот период времени начинает клевать карась, но только в том случае если на улице ненастная и холодная погода.

Интересно и то, что именно в этот период, карась начинает клевать очень жадно, поэтому рыбаку везет, и он приходит домой с большим количеством рыбы.

Но по истечении трех недель, карась, да в принципе и другая рыба, начинает клевать хуже и реже, поэтому нужно посетить водоем в период мая-июня.

Предлагают вам ознакомиться с тем, как поймать рыбу в каждый из летних месяцев:

Июнь, это время самым лучшим вариантом ловли станет неглубокое озеро. Как правило, в этот период на удочку попадается карп, амур, карась.

При этом последняя рыба будет ловиться хорошо, независимо от того, какая погода на улице. Хороший улов можно ожидать в местах отмели, а также там, где обрывистые берега, поваленные деревья.

Что качается приманки, то лучше использовать опарыша.

Если хотите поймать рыбу больших размеров, то лучше использовать крючок № 5-6. Интересен июнь и тем, что в это время начинает ловиться сом, но ловить его лучше в вечернее время, поэтому выходите на рыбалку часов в 7 вечера и вам наверняка повезет с уловом;

Июль, самый теплый месяц и вода в водоемах очень сильно прогрета. Но, несмотря на это, для рыбалки это не самый хороший месяц, так как рыба в теплой воде, уходит на дно, так как вода там намного прохладнее.

А вот в утренние часы, рыба поднимается, так как вода за ночь остывает, и тогда можно ее смело ловить. Именно поэтому, многие рыбаки в июле отправляются на рыбалку на рассвете. В июле хорошо ловится лещ, щука, судак и окунь;

Август - последний месяц лета, когда температура воздуха начинает снижаться. В это время, подводная жизнь рыбы становится активнее, клев начинает оживать.

Хорошо в это время ловится щука, судак, окунь. В качестве прикормки можно использовать лягушек, так как рыба, особенно хищная, на них хорошо реагирует.