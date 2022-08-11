NI: Великобритания удвоит поставки ракетных установок на Украину в преддверии отпора Крыму

Великобритания удвоит количество ракетных установок дальнего радиуса действия, отправляемых на Украину, объявил Бен Уоллес в среду, заявив, что силы Киева были правы, поразив российские цели в оккупированном Крыму.

Министр обороны объявил о дополнительных пусковых установках M270, самой передовой ракетной системе армии, поскольку Украина готовится к крупному контрнаступлению на юге страны.

Г-н Уоллес добавил, что также будет поставлено “значительное количество высокоточных управляемых ракет” с дальностью действия 50 миль.

Это произошло после того, как анонимные украинские официальные лица заявили, что спецназ страны и бойцы партизанского сопротивления стояли за беспрецедентным ударом по аэродрому Новофедоровка, в 125 милях в тылу врага, в Крыму.

По меньшей мере 12 взрывов прогремели на российской базе недалеко от черноморского курорта Саки, в результате чего в небо поднялись огромные грибовидные облака, а отдыхающие разбежались.

Не подтверждая причастность Украины, ее ВВС хвастались, что девять российских самолетов были полностью уничтожены в результате удара.

Москва отвергла сообщения о ракетных ударах или диверсиях на своей базе и обвинила во взрыве боеприпасов случайный пожар, который, по мнению аналитиков, был попыткой скрыть неэффективность российской противовоздушной обороны.

В течение нескольких недель украинские вооруженные силы с помощью предоставленных Западом ракетных установок дальнего действия сражались за возвращение контроля над территорией в направлении города, который стал первой региональной столицей, попавшей в руки России.