NI: Великобритания удвоит поставки ракетных установок на Украину в преддверии отпора Крыму
Великобритания удвоит количество ракетных установок дальнего радиуса действия, отправляемых на Украину, объявил Бен Уоллес в среду, заявив, что силы Киева были правы, поразив российские цели в оккупированном Крыму.
Министр обороны объявил о дополнительных пусковых установках M270, самой передовой ракетной системе армии, поскольку Украина готовится к крупному контрнаступлению на юге страны.
Г-н Уоллес добавил, что также будет поставлено “значительное количество высокоточных управляемых ракет” с дальностью действия 50 миль.
Это произошло после того, как анонимные украинские официальные лица заявили, что спецназ страны и бойцы партизанского сопротивления стояли за беспрецедентным ударом по аэродрому Новофедоровка, в 125 милях в тылу врага, в Крыму.
По меньшей мере 12 взрывов прогремели на российской базе недалеко от черноморского курорта Саки, в результате чего в небо поднялись огромные грибовидные облака, а отдыхающие разбежались.
Не подтверждая причастность Украины, ее ВВС хвастались, что девять российских самолетов были полностью уничтожены в результате удара.
Москва отвергла сообщения о ракетных ударах или диверсиях на своей базе и обвинила во взрыве боеприпасов случайный пожар, который, по мнению аналитиков, был попыткой скрыть неэффективность российской противовоздушной обороны.
В течение нескольких недель украинские вооруженные силы с помощью предоставленных Западом ракетных установок дальнего действия сражались за возвращение контроля над территорией в направлении города, который стал первой региональной столицей, попавшей в руки России.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Владимир Рогов: армия России отражает все удары по Запорожской АЭС
Офис Зеленского отказался от планов по контрнаступлению ВСУ на Херсон
Клюет ли рыба в дождь: информация от профессиональных рыбаков
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин