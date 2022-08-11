Падалица тоже может пригодиться: как использовать опавшие яблоки

Скоро осень - пора урожая. Много плодов на деревьях и много под ними - на земле. Куда пристроить опад, можно ли оставлять опавшие яблоки и груши на земле?

Причин для опадания плодов может быть много: болезни, непогода да и просто особенности сорта. Перед каждым садоводом неизбежно встает вопрос: как поступить с падалицей.

В первую очередь упавшие плоды надо хорошо осмотреть. Те, что перезрели, упали от ветра и с виду выглядят здоровыми, нужно пускать на переработку и употреблять потом в пищу.

Хранить такой урожай нельзя, поэтому надо сразу пускать его в дело. Подгнившие плоды, конечно же, для кулинарной обработки не подходят. Но их тоже можно применить с пользой.

Приготовление компоста

Из опавших яблок получается отменное органическое удобрение. Плоды надо переслоить сорной травой или готовым компостом, каждый слой по 10-20 см.

Чтобы на даче не разводились осы и другие насекомые, нужно готовить компост закрытым способом. Это также поможет избежать распространение инфекций внутри сада.

Важно при таком виде компостирования добавлять раскислители. Это могут быть древесная зола, строительный мел, известь, доломитовая мука.

Теплые грядки

Там, где планируется сделать грядку, нужно сделать ров глубиной на один-полтора штыка лопаты. На дно укладывается падалица и раскисляющий элемент.

Сюда же можно внести мелкие веточки, сорняки, скошенную траву. Все это покрывается слоем торфа, землей и хорошенько уплотняется.

Будущую грядку надо время от времени поливать. Чтобы процесс приготовления компоста шел быстрее, можно добавлять биопрепараты, подавляющие рост патогенной микрофлоры.

В итоге получается отличная теплая грядка для отменного урожая в следующем году.

Место для посева бахчевых

Для этих целей делаются глубокие ямы, в них помещают яблочный опад, траву, торф, раскислитель, триходерму.

Все это надо расположить слоями. Так получится приготовить качественную грядку для будущего высевания бахчевых культур.