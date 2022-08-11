В Таллинне неожиданно отменили концерт Светланы Лободы
Певице запрещен въезд в Россию до 2072-го года, поэтому она пытается покорять западную публику, но не все получается гладко.
12 августа Лобода должна была выступить в одном из клубов Таллинна, однако концерт неожиданно отменили, сообщает Стархит. Выступление перенесено на осень.
Исполнительница в личном блоге написала, что концерт "попал под ковидные ограничения" и отменен в связи с "невозможностью осуществления технического райдера".
Исполнительница при этом пообещала, что сделает все для того, чтобы встреча состоялась, причем на более вместительной площадке. "Новая дата концерта — 28 октября. Ранее приобретенные билеты действительны. Очень жду нашей встречи", — написала 39-летняя звезда.
Издание напоминает, что совсем недавно Светлана Лобода была в числе наиболее высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса - наряду с Григорием Лепсом, Филиппом Киркоровым, Сергеем Шнуровым. Похоже, теперь о былой славе артистке придется забыть.
Но она не унывает. Недавно Лобода вместе с Максом Барских спела на корпоративе в Нью-Йорке. В соцсетях это выступление получило противоречивые оценки, пользователи напомнили, что еще недавно певица плакала из-за Украины, а теперь весело поет и пляшет.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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