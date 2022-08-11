8 стран Шенгенской зоны приостановили выдачу туристических виз для россиян
На сегодняшний день восемь стран Еврозоны не предоставляют россиянам визы, еще одна страна серьезно ограничила визовый обмен.
Восемь стран шенгенской зоны закрыли туристические отнощения с Россией и перестали выдавать визы ее гражданам. Это: Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия.
В Словении выдачу серьезно ограничили. К этим странам намерена присоединиться Польша и Финляндия.
Сейчас в ЕС обсуждают инициативу по запрету в большем числе стран, однако Еврокомиссия отметила, что полный запрет невозможен.
Опубликовано: Тарас Медведев
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