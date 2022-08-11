Почему арахис - не орех: Интересные факты про это растение

Ботаники считают помидоры и авокадо фруктами, хотя мы привыкли называть их овощами. Арбуз на самом деле ягода, как и баклажан. Как оказалось, арахис тоже всё это время только маскировался под орех.

Если пища в древесной скорлупе маленькая, круглая, натуральная, сухая и хрустящая, мы, скорее всего, назовем её орехом. Но с точки зрения ботаники важно рассматривать растение целиком. Настоящий ботанический орех — это сухой плод с одним семенем, заключенным в твердую, нерасщепляющуюся стенку завязи. Твердая внешняя оболочка настоящего ореха не открывается сама по себе — вспомните грецкие орехи, каштаны, фундук и желуди.

Арахис обычно имеет два семени, а его оболочка легко ломается.

Поскольку они растут в стручках, технически они относятся к бобовым — семейству растений, которые производят свои плоды в стручках и имеют больше общего с обычным горохом, чем с настоящими орехами.

Отдельный интерес представляет и то, как созревает плод — арахис цветет над землей, а затем мигрирует под землю, чтобы достичь зрелости, поэтому собирают его уже выкапывая из земли.

Вот еще несколько интересных фактов об арахисе:



Арахис содержит около 80% ненасыщенных жиров, которые считаются «хорошими» жирами.

Этот полезный растительный жир может помочь снизить уровень холестерина и уменьшить воспаление, которое часто является предшественником хронических заболеваний.

Кстати, по содержанию белка арахис и вовсе перегоняет любой настоящий орех — на 100 грамм арахиса приходится 26 грамм чистого белка. Также он содержит массу полезных питательных веществ, минералов, антиоксидантов, пищевых волокон и витаминов.

Арахибутирофобия или боязнь арахисового масла это, в первую очередь, страх того, что оно прилипнет к небу и вызовет удушье.

Однако, люди, страдающие этим расстройством, испытывают сильнейший стресс, находясь рядом с банками с арахисовым маслом, даже если они просто стоят на прилавке в магазине.

И хотя некоторые считают, что страх был вымышленным или шутливым образом придуман карикатуристом Чарльзом М. Шульцем в комиксе «Арахис», психиатрические ассоциации подтверждают, что эта фобия существует, и есть люди, страдающие от неё.

В начале 1900-х годов доктор Джордж Вашингтон Карвер — американский ботаник, исследовал и разработал более 300 способов использования арахиса.

Его считают «отцом арахисовой промышленности» из-за его исследований и самоотверженной приверженности продвижению арахиса.

Он продвигал использование арахиса в таких продуктах, как крем для обуви, крем для бритья, зубная паста, жир, чернила и т. д.

Можно сказать, что его труд не прошёл зря — сейчас кроме невероятной популярности в качестве пищевого продукта, арахис используется при производстве косметики, красок, красителей, пластмасс и нитроглицерина.