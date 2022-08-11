Бездомный пёс, пришедший на свадьбу, стал домашним питомцем молодожёнов

Далеко не все свадьбы проходят гладко, и порой кто-нибудь из гостей может сорвать торжественное мероприятие.

Карамело де Хесус как раз относится к таким хулиганам, но у него есть оправдание — он очаровательный пёс.

Когда Дуглас Роберт и Тамирис Музини приехали на свою свадьбу, они не ожидали, что мероприятие, проводившееся в городе Вила-Велья (Бразилия), привлечёт внимание бездомного пса.

Животное явилось в церковь, сопроводило невесту к алтарю, после отдохнуло в дверях и напоследок чуть не сорвало фотосессию молодожёнов.

Но, как ни странно, озорное поведение принесло псу лишь благо. Дугласу и Тамирис настолько понравился их новый знакомый, что они взяли его домой и сделали своим питомцем.

Муж с женой назвали любимца Карамело из-за его «ирисочного» окраса, а после ещё и дополнили кличку фамилией де Хесус.

Супруги считают, что симпатичного питомца послал на их свадьбу сам Иисус.

Жизнь с Карамело они описывают как непрекращающееся приключение, ведь хулиганистый и очень добродушный пёс то и дело веселит их своими выходками.

Кроме того, Тамирис уверена, что непослушный четвероногий «ребёнок» готовит её к будущему материнству. Остаётся только порадоваться за Карамело, который так удачно явился на чужую свадьбу, не будучи приглашённым.