Бездомный пёс, пришедший на свадьбу, стал домашним питомцем молодожёнов
Далеко не все свадьбы проходят гладко, и порой кто-нибудь из гостей может сорвать торжественное мероприятие.
Карамело де Хесус как раз относится к таким хулиганам, но у него есть оправдание — он очаровательный пёс.
Когда Дуглас Роберт и Тамирис Музини приехали на свою свадьбу, они не ожидали, что мероприятие, проводившееся в городе Вила-Велья (Бразилия), привлечёт внимание бездомного пса.
Животное явилось в церковь, сопроводило невесту к алтарю, после отдохнуло в дверях и напоследок чуть не сорвало фотосессию молодожёнов.
Но, как ни странно, озорное поведение принесло псу лишь благо. Дугласу и Тамирис настолько понравился их новый знакомый, что они взяли его домой и сделали своим питомцем.
Муж с женой назвали любимца Карамело из-за его «ирисочного» окраса, а после ещё и дополнили кличку фамилией де Хесус.
Супруги считают, что симпатичного питомца послал на их свадьбу сам Иисус.
Жизнь с Карамело они описывают как непрекращающееся приключение, ведь хулиганистый и очень добродушный пёс то и дело веселит их своими выходками.
Кроме того, Тамирис уверена, что непослушный четвероногий «ребёнок» готовит её к будущему материнству. Остаётся только порадоваться за Карамело, который так удачно явился на чужую свадьбу, не будучи приглашённым.
Опубликовано: Антон Райт
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