Какой город на Земле самый криминальный и как там выживают люди
В этом плане нет конкуренции столице Венесуэлы Каракасу, бандитизм здесь просто зашкаливает.
Столица Венесуэлы город Каракас имеет сомнительную славу самого страшного в плане безопасности города в мире. Люди здесь просто-напросто выживают, а богатые боятся показать на улице, что у них есть деньги на еду.
Чисто внешне на первый взгляд Каракас кажется обычным городом. Здесь есть исторические достопримечательности и высотки, ездят автомобили и ходят пешеходы. Но это оболочка, скрывающая по-настоящему жуткий образ жизни горожан.
Обеспеченных людей в столице Венесуэты единицы, и они всячески скрывают материальный статус - чтобы не ограбили. Они живут в дорогих домах, по городу передвигаются исключительно на машинах, в детей отдают учиться в элитные школы.
Все это для того, чтобы не соприкасаться с социальной средой низших слоев общества даже на мгновение. Богатым горожанам в Каракасе приходится постоянно опасаться за собственную жизнь и жизнь своих детей.
Мобильные телефоны, к примеру, или деньги, на улицах там не достают, потому что отнять их могут в одно мгновение. В бедных районах главного города страны хозяйничают настоящие маргиналы. Они не хотят знать, что такое закон и порядок, они привыкли жить по своим правилам.
Полицейские в криминальных районах появляются редко, так как многие сотрудники правоохранительных органов и сами являются частью криминальных структур.
Труднее всего простым работягам: они не только еле выживают в условиях нищеты и безработицы, но и боятся криминальных элементов.
Такая ситуация в Каракасе длится на протяжении многих десятилетий, и все не только не меняется, но и усугубляется. И никаких предпосылок к изменению ситуации к лучшему в ближайшее время нет, и не предвидится.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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