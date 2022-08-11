Молодожёны подрались на свадьбе ради соблюдения традиций Непала
Немало пользователей интернета пришли в волнение, посмотрев видеоролик, снятый на свадьбе в Непале.
Начав угощать друг друга едой, жених с невестой быстро перешли от улыбок к решительным действиям и по сути подрались.
Теперь люди задаются мрачными вопросами о том, что же за безумие творится в этом мире, раз даже молодожёны в самый счастливый день своей жизни не могут сдерживать негативные эмоции.
Однако, нашлись несколько более осведомлённые пользователи, которые заверили всех обеспокоенных, что драка была шутливой.
Мужчина и женщина разыграли необычный свадебный ритуал, когда пара соревнуется за право как можно быстрее накормить партнёра с праздничного стола.
Но даже в этом случае немало людей считают, что новоиспечённые супруги зашли слишком далеко.
Опубликовано: Антон Райт
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