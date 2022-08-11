Путешественницу оштрафовали за сэндвич, который она привезла из Сингапура в Австралию

Джессика Ли, которая собиралась лететь из Сингапура в свой родной Перт (Австралия), мечтала только о том, чтобы утомительный авиаперелёт поскорее остался позади.

Именно усталостью 19-летняя девушка объясняет свою беспечность, связанную с сэндвичем, который стоил даме слишком дорого. Закуску из ресторана «Subway» туристка купила ещё в Сингапуре, но съела лишь половину бутерброда, сунув остатки в сумку.

Вот только в Австралии во время прохождения таможенного контроля выяснилось, что сэндвич, являющийся продуктом питания, необходимо было задекларировать, о чём Джессика совершенно не подумала.

Оплошность обернулась для неё штрафом в размере 2664 австралийских долларов (1840 долларов США).

Джессика рассказала, что штраф пришёлся совсем некстати, ведь именно сейчас она сидит без работы. Но таможенные правила суровы и непреклонны.

Утешением нашей героине может стать сочувствие от представителей «Subway», которые не только поблагодарили клиентку за выбор именно их сэндвичей, но и прислали ей подарочную карту на сумму 2664 австралийских долларов.

Джессика хотя бы вдоволь поест сэндвичей из любимого ресторана.