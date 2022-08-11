Путешественницу оштрафовали за сэндвич, который она привезла из Сингапура в Австралию
Джессика Ли, которая собиралась лететь из Сингапура в свой родной Перт (Австралия), мечтала только о том, чтобы утомительный авиаперелёт поскорее остался позади.
Именно усталостью 19-летняя девушка объясняет свою беспечность, связанную с сэндвичем, который стоил даме слишком дорого. Закуску из ресторана «Subway» туристка купила ещё в Сингапуре, но съела лишь половину бутерброда, сунув остатки в сумку.
Вот только в Австралии во время прохождения таможенного контроля выяснилось, что сэндвич, являющийся продуктом питания, необходимо было задекларировать, о чём Джессика совершенно не подумала.
Оплошность обернулась для неё штрафом в размере 2664 австралийских долларов (1840 долларов США).
Джессика рассказала, что штраф пришёлся совсем некстати, ведь именно сейчас она сидит без работы. Но таможенные правила суровы и непреклонны.
Утешением нашей героине может стать сочувствие от представителей «Subway», которые не только поблагодарили клиентку за выбор именно их сэндвичей, но и прислали ей подарочную карту на сумму 2664 австралийских долларов.
Джессика хотя бы вдоволь поест сэндвичей из любимого ресторана.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Латвия признала Россию спонсором террора и просит ЕС не давать визы россиянам и белорусам
Российский уголь теперь под запретом в Евросоюзе, а Венгрии отключили нефть
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Жозеп Боррель обвинил США в обстрелах Сектора Газа и назвал это позором
Офис Зеленского отказался от планов по контрнаступлению ВСУ на Херсон