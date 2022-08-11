Туристы едут в лес в надежде встретить Винни-Пуха, но видят лишь совокупляющиеся парочки
Полиции Восточного Сассекса (Англия) пришлось выступить с официальным предупреждением касательно поведения в лесу Эшдаун.
Этот лесной массив не только красив, но и известен тем, что именно им вдохновился писатель А. А. Милн, сочиняя истории о медвежонке Винни-Пухе.
С тех пор Винни-Пух и его друзья для многих стали символом леса Эшдаун, и немало туристов едут туда с детишками — вдруг удастся воочию посмотреть на приключения кого-либо из симпатичных зверят?
Вот только вместо милых фантазий отдыхающие сталкиваются с суровой реальностью, ведь лес облюбовали любители сексуальных утех.
Парковки чуть ли не забиты машинами, раскачивающимися самым непристойным образом, и это ещё в лучшем случае.
Нередки встречи с парочками, которые совокупляются на лоне природы — и согласитесь, что далеко не каждому хочется наблюдать нечто подобное.
В дело вмешались полицейские, которые напомнили всем, кто неравнодушен к подобным интимным радостям — такое поведение является нарушением общественного порядка и может закончиться арестом.
Остаётся надеяться, что строгое выступление властей не останется без внимания, и отныне в Эшдаунском лесу будет жить только Винни-Пух.
Опубликовано: Игнат Ветров
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