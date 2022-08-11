Джо Байден неожиданно убыл в незапланированный отпуск
Президент США неожиданно улетел в незапланированный отпуск на остров в Атлантическом океане.
Телеканал NBC сообщает, что семья президента США Джо Байдена прибыла на остров Киауа в штате Южная Каролина. Планируется, что отпуск главы государства продлится семь дней.
Джо Байден посещает остров уже в третий раз. Накануне прибытия президента, власти острова предупредили местных жителей о введении дополнительных мер безопасности и возможных заторах на дорогах.
В Администрации США никак не прокомментировали неожиданный отпуск президента США. Нет информации и о каких-либо мероприятиях с участием Джо Байдена в этот период.
Опубликовано: Максим Алексеев
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