Джо Байден неожиданно убыл в незапланированный отпуск

Президент США неожиданно улетел в незапланированный отпуск на остров в Атлантическом океане.

Телеканал NBC сообщает, что семья президента США Джо Байдена прибыла на остров Киауа в штате Южная Каролина. Планируется, что отпуск главы государства продлится семь дней. 

Джо Байден посещает остров уже в третий раз. Накануне прибытия президента, власти острова предупредили местных жителей о введении дополнительных мер безопасности и возможных заторах на дорогах. 

В Администрации США никак не прокомментировали неожиданный отпуск президента США. Нет информации и о каких-либо мероприятиях с участием Джо Байдена в этот период.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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