Латвия признала Россию спонсором террора и просит ЕС не давать визы россиянам и белорусам

Днём четверга сейм Латвии признал российское государство спонсором терроризма.

11 августа пресс-служба парламента Латвии сообщило, что орган признал Россию государством-спонсором терроризма. Сразу же после этого латвийский парламент обратился к правительствам стран Европейского союза с призывом прекратить выдачу туристических виз гражданам Беларуси и России.

Также в пресс-службе сейма Латвии уточнили, что парламентарии внесут изменения в существующее законодательство с целью депортации из страны всех граждан, получающих российское гражданство.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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