Бушующие волны на стенах станции метро Нанхая, как будто переносят пассажиров на берег океана
Иногда современные технологии служат для того, чтобы облегчить нашу жизнь. А иногда для того, чтобы сделать повседневность красивее и интереснее.
Например, жители Шанхая (Китай), оказавшиеся на станции метро «Хунцяо», имеют возможность почувствовать себя так, как будто они оказались на берегу океана.
Всё благодаря экранам на стенах, на которых то и дело демонстрируются бушующие волны.
Некоторые признаются, что впечатление получается слишком сильным — так и кажется, что тебя сейчас окатит водой с головы до ног.
Опубликовано: Игнат Ветров
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