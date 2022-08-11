Лукашенко потребовал наказать Литву за отмену права Беларуси использовать порт Клайпеды

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нужно отреагировать на то, что у страны забрали долю в порту Клайпеды.

Белорусский президент заявил, что необходимо отреагировать на факт того, что Литва отняла у РБ права на использование порта в Клайпеде.

По словам президента Республики Беларусь, санкции в отношении страны являются незаконными. Более того, отметил Лукашенко, белорусскую собственность попросту отжали.

На совещании Лукашенко потребовал от правительства подготовить ряд мер, которые Беларусь может принять против Литвы в ответ на ситуацию с портом в Клайпеде.

Один из участников совещания с президентом также отметил, что Беларуси принадлежало 30 процентов акций в данном порту.

"Подготовьте и затем доложите мне о том, какие меры мы можем принять и примем сейчас, а также в среднесрочной перспективе", - сказал Лукашенко.