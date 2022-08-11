Плотное движение водного транспорта стало для фотографа источником вдохновения
Фотограф Азим Хан Ронни любит путешествовать по родной стране Бангладеш и запечатлевать сценки, показывающие жизнь людей.
Путешественника вдохновляют не только культурные и религиозные события, он также не прочь поснимать и повседневность.
На сей раз он запустил в воздух дрон, чтобы с высоты показать зрителям плотное движение лодок на реке Буриганга.
Обилие водного транспорта обусловлено тем, что лодки, обеспечивающие недорогое и достаточно удобное передвижение, очень популярны у местных жителей.
В данном случае Азим пояснил, что мы видим людей, большинство из которых добираются по реке на работу в город Дакка.
Фотографии получились на удивление атмосферными и красочными — хотя бы благодаря необычной точке съёмки.
Так что теперь мастер может и сам полюбоваться получившимся результатом, и похвастаться им перед пользователями интернета.
Опубликовано: Антон Райт
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