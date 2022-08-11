Плотное движение водного транспорта стало для фотографа источником вдохновения

Фотограф Азим Хан Ронни любит путешествовать по родной стране Бангладеш и запечатлевать сценки, показывающие жизнь людей.

Путешественника вдохновляют не только культурные и религиозные события, он также не прочь поснимать и повседневность.

На сей раз он запустил в воздух дрон, чтобы с высоты показать зрителям плотное движение лодок на реке Буриганга.

Обилие водного транспорта обусловлено тем, что лодки, обеспечивающие недорогое и достаточно удобное передвижение, очень популярны у местных жителей.

В данном случае Азим пояснил, что мы видим людей, большинство из которых добираются по реке на работу в город Дакка.

Фотографии получились на удивление атмосферными и красочными — хотя бы благодаря необычной точке съёмки.

Так что теперь мастер может и сам полюбоваться получившимся результатом, и похвастаться им перед пользователями интернета.