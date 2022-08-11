Тяжелобольная Заворотнюк снова появилась в эфире НТВ

Известная актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с раком мозга, появилась в эфире канала НТВ. Впервые на ТВ сериал "Каспий-24", где артистка сыграла главную героиню, транслировался в прошлом году.

Популярной в России актрисе Анастасии Заворотнюк, которой поставили страшный диагноз, удалось появиться в эфире канала НТВ.

Многосерийная лента под названием "Каспий-24", где Заворотнюк исполнила роль ключевого персонажа, вышел в первый раз на экраны в 2021 году. За 2 года до этого у знаменитости диагностировали рак мозга - глиобластому.

Почту НТВ атаковали любопытные поклонники творчества знаменитости, желая узнать, как известная актриса смогла прийти в себя так стремительно. Ответ оказался простым: картина был отснята ещё за несколько лет до того, как Анастасия заболела смертельноопасным недугом.

Несколько дней назад сообщалось, как старшая дочь Заворотнюк Анна накинулась на свою подписчицу, обидевшую её трёхлетнюю сестру. Гнев на голову фанатки наследница актрисы обрушила в социальных сетях.

Вопрос поклонницы звучал так:

Анна, не держите ли Вы зла на сестру за то, что она забрала жизнь вашей мамы?

Анна сдержаться не смогла.

Прошу подобных людей отписаться от меня! Ваша тупость меня выбешивает!

У 51-летней Анастасии Заворотнюк трое детей: 2 дочери и сын. Младшая девочка родилась незадолго до того, как артистке диагностировали рак.