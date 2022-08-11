Coca-Cola HBC потеряла 190 миллионов евро от ограничения деятельности в России

Ущерб Coca-Cola Hellenic Bottling Company от ограничения работы в РФ составил 190 миллионов евро.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company 11 августа опубликовала свою отчетность по первому полугодию 2022 года с информациях о потерях из-за ограничения работы в РФ.

В первом полугодии компания потеряла 190 миллионов евро из-за приостановки деятельности.

8 марта Coca-Cola HBC остановила работу в России, а в июне прекратила производство и продажи своих напитков под брендом Coca-Cola Company.

Аналитики из компании пишут, что 188 миллионов евро составили неденежные издержки, а денежные - 2 миллиона евро.

В документах прогнозируется, что во втором полугодии компания также будет нести издержки из-за приостановки работы в РФ, которые должны составить 82 миллиона евро.

Объем продаж напитков Coca-Cola HBC в РФ снизился на 17-19% из-за сокращения запасов.