Экс-возлюбленный Шакиры Жерар Пике уже встречается с другой

23-летняя студентка Клара Чиа Марти работает в ивент-агентстве Kosmos испанского футболиста.

Игрок "Барселоны" Жерар Пике после расставания с Шакирой, с которой он прожил 11 лет, встречается с новой пассией - 23-летней девушкой Кларой Чиа Марти. Она студентка и работает в ивент-агентстве футболиста, сообщает Сплетник.ру.

Клара - будущий специалист по связям с общественностью. Предположительно, она познакомилась с Жераром в период работы над организацией мероприятий.

По данным близких к паре источников, они встречаются несколько месяцев. Это вызывает ряд вопросов: не начался ли у них роман до того, как футболист расстался с Шакирой.

Сами Жерар и Шакира о причинах расставания не говорят, но испанская пресса сообщала, что их отношения разрушили измены Пике.

По информации инсайдера, Клара и Пике пытались держать свои отношения в секрете. Девушка даже удалила свои аккаунты в соцсетях - чтобы никто не мог найти ее фото.

В июне Жерар был замечен в компании с некой девушкой, но была это Клара или нет - неизвестно.