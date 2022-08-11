КП: Лорак воссоединилась с бывшим мужем на отдыхе в Турции, оставив молодого любовника

Известная в России украинская исполнительница Ани Лорак прибыла отдохнуть в Турцию в компании своего бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу и их общей дочери.

В настоящее время украинская певица Ани Лорак загорает на турецком пляже с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу и их общей дочкой.

Бывшие возлюбленные отдыхают вместе ради их общей дочери.

О воссоединении супружеской пары речь не ведётся. Бывшие супруги официально расстались несколько лет назад, но поддерживают дружеские отношения.

Почитатели таланта 43-летней звезды сцены не теряют надежды, что совместный отдых поможет вернуть былые чувства.

Интересно то, что совсем недавно Ани разорвала отношения с молодым продюсером Егором Глебом. С ним артистка состояла в отношениях в течение 3 лет.

Разница в возрасте не мешала паре наслаждаться обществом друг друга, но свадьбе не суждено было состояться. Сотрудники продюсера утверждают, что возлюбленные расстались, а Егоров улетел в США.

С Налчаджиоглу Лорак прожила около 9 лет. Вокалистка не выставляла напоказ свою личную жизнь, но позднее об изменах мужа звезды сцены стало известно общественности, что и является причиной разрыва.

Ранее сообщалось, что артистка не намерена в ближайшее время выступать в Российской Федерации. В гастрольном графике артистки запланированы концерты в Германии и Чехии.