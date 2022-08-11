Марина Овсянникова идёт под домашний арест по делу о фейках против ВС РФ

Бывший редактор "Первого канала" Марина Овсянникова должна отправиться под домашний арест по решению следствия.

Днём четверга адвокат экс-редактора российского "Первого канала" Марины Овсянниковой сообщил, что следствие попросило отправить его подзащитную под домашний арест, поскольку она признана виновной в распространении фейков об армии России.

Известно, что ранее Марина Овсянникова сорвала эфир "Первого канала", без предупреждения войдя в кадр с плакатом против российской спецоперации. Позднее Овсянникова покинула Россию, однако вернулась на родину и показалась с похожим плакатом у стен московского Кремля.