Марина Овсянникова идёт под домашний арест по делу о фейках против ВС РФ
Бывший редактор "Первого канала" Марина Овсянникова должна отправиться под домашний арест по решению следствия.
Днём четверга адвокат экс-редактора российского "Первого канала" Марины Овсянниковой сообщил, что следствие попросило отправить его подзащитную под домашний арест, поскольку она признана виновной в распространении фейков об армии России.
Известно, что ранее Марина Овсянникова сорвала эфир "Первого канала", без предупреждения войдя в кадр с плакатом против российской спецоперации. Позднее Овсянникова покинула Россию, однако вернулась на родину и показалась с похожим плакатом у стен московского Кремля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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