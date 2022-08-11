МИД РФ: голодающим странам Африки украинское зерно не попадает
В министерстве иностранных дел обратили внимание на то, что зерно из Украины вывозится только на Запад.
Заместитель главы департамента информации и печати МИД РФ в ходе брифинга заявил, что сухогрузы с кукурузным зерном и другой сельхозпродукцией из Украины следуют только в страны Запада. Голодающие страны Африки и Азии свои проблемы продовольственной безопасности не решают.
Такое положение дел ставит под сомнение громкие заявления о необходимости спасать бедные страны от голода за счёт возобновления поставок из Украины.
"К сожалению, пока ни одно судно из Украины так и не достигло берегов голодающих стран", — заявил чиновник.
Вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины был заблокирован после начала специальной операции. При посредничестве Европейского союза, заявлявшего о риске "мирового продовольственного кризиса" поставки были возобновлены.
Опубликовано: Максим Алексеев
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