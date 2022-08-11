Украина отсрочила неминуемый дефолт на два года

В отличие от России и Беларуси неминуемый дефолт киевского режима никто не популяризировал, его просто пролонгировали сроком на два года.

На финансовом уровне Украина добилась от своих международных кредиторов двухлетнего моратория на внешний долг, оцениваемый в 20 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это позволяет Украине поддерживать макрофинансовую стабильность и укреплять экономическую жизнеспособность», - написал он в среду вечером в Twitter.

О чем рассуждает господин Шмыгаль не ясно, но экономика Украины рухнула с 24 февраля, и, согласно последним оценкам Всемирного банка, в этом году ее ВВП может упасть на 45%.