Украина отсрочила неминуемый дефолт на два года
В отличие от России и Беларуси неминуемый дефолт киевского режима никто не популяризировал, его просто пролонгировали сроком на два года.
На финансовом уровне Украина добилась от своих международных кредиторов двухлетнего моратория на внешний долг, оцениваемый в 20 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Это позволяет Украине поддерживать макрофинансовую стабильность и укреплять экономическую жизнеспособность», - написал он в среду вечером в Twitter.
О чем рассуждает господин Шмыгаль не ясно, но экономика Украины рухнула с 24 февраля, и, согласно последним оценкам Всемирного банка, в этом году ее ВВП может упасть на 45%.
Опубликовано: Тарас Медведев
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