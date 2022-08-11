Арестович заявил о намерении стать президентом Украины

Алексей Арестович заявил, что намерен баллотироваться в президенты Украины в будущем

Советник главы офиса Владимира Зеленского намерен баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах.

При этом, отмечает сам Арестович, на такой шаг он пойдет только при условии, что действующий глава государства не будет принимать участия в выборах.

"Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок", - передает РИА Новости.

Отметим, что срок президента в Украине составляет пять лет. Зеленский занял пост главы государства в 2019 году. то есть следующие выборы пройдут в 2024.