Арестович заявил о намерении стать президентом Украины
Алексей Арестович заявил, что намерен баллотироваться в президенты Украины в будущем
Советник главы офиса Владимира Зеленского намерен баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах.
При этом, отмечает сам Арестович, на такой шаг он пойдет только при условии, что действующий глава государства не будет принимать участия в выборах.
"Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок", - передает РИА Новости.
Отметим, что срок президента в Украине составляет пять лет. Зеленский занял пост главы государства в 2019 году. то есть следующие выборы пройдут в 2024.
Опубликовано: Николай Скира
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