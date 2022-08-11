Killnet обрушила сайт латвийского парламента, назвав депутатов «кучей дерьма»

Хакерская группировка Killnet решила отомстить латвийским депутатам за их оценку в адрес России, как «террористического государства».

Теперь на сайте Сема Латвии красуется аватар хакеров и надпись, которая гласит:

«Сейм Латвии, мы официально признаем вас кучей дерьма!».

Российская группировка Killnet в ходе СВО стала широко известна своими атаками на правительственные ресурсы многих недружественных России западных стран.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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