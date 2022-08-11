Killnet обрушила сайт латвийского парламента, назвав депутатов «кучей дерьма»
Хакерская группировка Killnet решила отомстить латвийским депутатам за их оценку в адрес России, как «террористического государства».
Теперь на сайте Сема Латвии красуется аватар хакеров и надпись, которая гласит:
«Сейм Латвии, мы официально признаем вас кучей дерьма!».
Российская группировка Killnet в ходе СВО стала широко известна своими атаками на правительственные ресурсы многих недружественных России западных стран.
Опубликовано: Тарас Медведев
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