Эстония закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами

Правительство Эстонии приняло решение закрыть границы страны для россиян, имеющих шенгенские визы.

11 августа пресс-служба правительства Эстонии опубликовала сообщение, согласно которому администрация Таллина пришла к решению о закрытии государственных границ для всех россиян, являющихся обладателями шенгенских виз.

В тот же день сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал все страны Евросоюза немедленно прекратить выдачу виз россиянам и белорусам.