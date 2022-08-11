Эстония закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами
Правительство Эстонии приняло решение закрыть границы страны для россиян, имеющих шенгенские визы.
11 августа пресс-служба правительства Эстонии опубликовала сообщение, согласно которому администрация Таллина пришла к решению о закрытии государственных границ для всех россиян, являющихся обладателями шенгенских виз.
В тот же день сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал все страны Евросоюза немедленно прекратить выдачу виз россиянам и белорусам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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