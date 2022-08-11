Муцениеце столкнулась с проблемами на границе с Эстонией
Актриса рассказала, что в очереди на выезд из этой страны ей пришлось простоять несколько часов.
Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на проблемы, возникшие на границе с Эстонией.
Она написала в соцсетях, что не могла проехать в Россию в течение нескольких часов, сообщает Рамблер.
«Выехала в десять утра, и с часу дня все стою на границе. Передо мной одна машина, вроде все окей, начинают пропускать, а потом раз - все стоят полтора часа, и никого не пропускают. Что происходит? Непонятно», - поделилась звезда.
Агата посоветовала своим подписчикам не пересекать границу в пункте пропуска Лухамаа.
Ранее Муцениеце раскрыла свои планы о поездке в Латвию.
Актриса призналась, что традиционно проводит летние каникулы вместе с детьми у родственников в латвийской деревне.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Латвия признала Россию спонсором террора и просит ЕС не давать визы россиянам и белорусам
Шольц заявил о возможном визите Путина в Германию
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Украинская беженка, которая увела у британки мужа, теперь хочет от него родить
Офис Зеленского отказался от планов по контрнаступлению ВСУ на Херсон