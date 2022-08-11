Муцениеце столкнулась с проблемами на границе с Эстонией

Актриса рассказала, что в очереди на выезд из этой страны ей пришлось простоять несколько часов.

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на проблемы, возникшие на границе с Эстонией.

Она написала в соцсетях, что не могла проехать в Россию в течение нескольких часов, сообщает Рамблер.

«Выехала в десять утра, и с часу дня все стою на границе. Передо мной одна машина, вроде все окей, начинают пропускать, а потом раз - все стоят полтора часа, и никого не пропускают. Что происходит? Непонятно», - поделилась звезда.

Агата посоветовала своим подписчикам не пересекать границу в пункте пропуска Лухамаа.

Ранее Муцениеце раскрыла свои планы о поездке в Латвию.

Актриса призналась, что традиционно проводит летние каникулы вместе с детьми у родственников в латвийской деревне. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 


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