МИД Тайваня заявил, что Китай хочет вторгнуться на остров

Министерство иностранных дел Тайваня сообщило о желании Китая захватить остров военным путем.

Пресс-секретарь МИД Тайваня Джоан Оу 11 августа сообщила, что «Белая книга» о Тайване, изданная руководством КНР, подтверждает намерение Пекина осуществить военное вторжение на остров.

Тайвань настаивает на том, что будущее острова должен определять народ и не допускает политики «одна страна, две системы».

«Белая книга», о которой говорила Оу, называется «Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху».

В ней утверждается, что Китай не откажется от силового захвата, если дипломатического воссоединения с Тайванем не получится.

Авторы «Белой книги» утверждают, что дела КНР должны решать сами китайцы и подчеркивают, что конфликт с Тайванем является внутренним противоречием для Китая.