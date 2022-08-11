МИД Тайваня заявил, что Китай хочет вторгнуться на остров
Министерство иностранных дел Тайваня сообщило о желании Китая захватить остров военным путем.
Пресс-секретарь МИД Тайваня Джоан Оу 11 августа сообщила, что «Белая книга» о Тайване, изданная руководством КНР, подтверждает намерение Пекина осуществить военное вторжение на остров.
Тайвань настаивает на том, что будущее острова должен определять народ и не допускает политики «одна страна, две системы».
«Белая книга», о которой говорила Оу, называется «Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху».
В ней утверждается, что Китай не откажется от силового захвата, если дипломатического воссоединения с Тайванем не получится.
Авторы «Белой книги» утверждают, что дела КНР должны решать сами китайцы и подчеркивают, что конфликт с Тайванем является внутренним противоречием для Китая.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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