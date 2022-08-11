МИД РФ: Швейцария утратила нейтралитет и не может представлять Киев на переговорах

Представитель МИД РФ Иван Нечаев утверждает, что Швейцария не может представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

11 августа сотрудник Министерства иностранных дел России Иван Нечаев сообщил, что представители швейцарского правительства обращались в МИД РФ с просьбой разрешить Швейцарии представлять интересы Украины на возможных следующих переговорах с делегатами от Москвы.

Нечаев утверждает, что российское правительство ответило отказом на просьбу Швейцарии, поскольку эта страна утратила нейтралитет, поддерживая нелегитимные антироссийские санкции и Киевский режим.