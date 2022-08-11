Что изменилось в жизни Натальи Жултаевой из шоу «Пусть говорят», которая в 23 года весила 21 килограмм

Она долгое время считала себя полной и четыре года провела на «правильной» диете, которая довела до дистрофии.

История этой девушки потрясла жителей России. В свои 23 года она весила всего 21 килограмм, и ее родные взывали о помощи, чтобы спасти Наталью Жултаеву от полного истощения.

До 19 лет она развивалась, как и большинство ее сверстниц: весила 46-48 кг, училась в колледже. Все изменилось, когда она влюбилась. Понравившийся юноша не ответил взаимностью, и Наталья решила, что причина тому - лишний вес. И, хотя у нее была вполне спортивная фигура, студентка решила довести ее до "идеала".

Она исключила из рациона практически все, оставив только каши, соки и фрукты. В итоге к 23 годам стала весить как семилетняя девочка. А когда поняла, что ее новый вид далек от совершенства, вернуться назад было нереально: организм уже не принимал еду.

Благодаря участию в передаче и полученной там поддержке Наталья с помощью специалистов снова начала набирать вес. Но вместе с возвращенной красотой попала в эпицентр людского внимания, за ее личной жизнью стали следить тысячи людей, и это тяготило девушку.

Сейчас Наталье Жултаевой уже 30 лет: она вышла замуж и взяла фамилию мужа. Героиня шоу живет тихой, размеренной жизнью и свои страницы в соцсетях больше не ведет. Популярности она предпочла любовь и семью, и утверждает, что - счастлива, а это самое главное.